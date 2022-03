पेशावर मस्जिद ब्लास्ट: पाकिस्तानी सुरक्षाबलों ने हमले के मास्टर माइंड तीन आतंकियों को मार गिराया

एजेंसी,पेशावर Ashutosh Ray Thu, 10 Mar 2022 06:26 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.