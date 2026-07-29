सस्ते हॉलीडे पैकेज के नाम पर थाईलैंड बुलाकर तीन भारतीय पर्यटकों का अपहरण

थाईलैंड में सस्ते हॉलीडे पैकेज के चलते तीन भारतीय युवाओं का अपहरण हो गया। पटाया पुलिस ने उनकी बचाने के लिए कार्रवाई की और पांच भारतीय आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्य साजिशकर्ता पाकिस्तानी है। पुलिस ने वीडियो कॉल के जरिए फिरौती के लिए मांग की जानकारी पर कार्रवाई की।

बैंकॉक, एजेंसी। सस्ते हॉलीडे पैकेज के नाम पर थाईलैंड यात्रा का ऑफर तीन भारतीय युवाओं को भारी पड़ गया। थाईलैंड के पटाया पहुंचते ही एक गिरोह ने उनका अपहरण कर कई दिन बंधक बनाए रखा। पटाया पुलिस ने उन्हें छुड़ाकर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पांचों आरोपी भी भारतीय नागरिक हैं, जबकि मुख्य साजिशकर्ता पाकिस्तानी है और दुबई में रह रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 21 जुलाई को थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने तीन भारतीय पर्यटकों मोहित, आशीष और हिमांशु के अपहरण की जानकारी पटाया पुलिस को दी। तीनों युवकों के परिजनों ने भारतीय दूतावास से संपर्क किया था। बताया था कि कुछ लोगों ने एक वीडियो कॉल में युवाओं के अपहरण की बात कही थी और हरेक के परिवार से 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। दूतावास के हस्तक्षेप पर पुलिस ने जांच शुरू की और सोमवार को एक घर में दबिश देकर अलग-अलग कमरों में बंद तीनों युवकों को छुड़ा लिया। उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगा था और बुरी तरह पीटा गया था। हालांकि, कार्रवाई के दौरान उन्हें बंधक बनाने वाले लोग वहां नहीं मिले।

पुलिस की कार्रवाई पूछताछ में तीनों युवकों ने बताया कि पांच लोगों ने उन्हें यहां बंधक बनाकर रखा था। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें किसी ने बेहद कम कीमत वाले सात दिन के हॉलीडे पैकेज का ऑफर दिया था। इसके झांसे में आकर वे पटाया आए और फंस गए। पुलिस ने पीड़ितों से मिली जानकारी और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पांच आरोपियों अवतार सिंह, जगजीत सिंह, रामबालक कुमार, सुखबीर सिंह और कुलरा सिंह को बैंकॉक से तब पकड़ा गया, जब वे देश से बाहर जाने वाली उड़ान का इंतजार कर रहे थे। उनसे पूछताछ की जा रही है।

पाकिस्तानी सरगना ऐप पर देता था निर्देश अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने बताया कि वे कुछ समय से दुबई में रहने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक से चैट ऐप के जरिये संपर्क में थे। उसने इन लोगों को बैंकॉक आए तीन भारतीय पर्यटकों को अपहरण करने और क्रिप्टोकरेंसी में फिरौती मांगने के लिए कहा था। आरोपियों से वादा किया गया था कि इस काम को अंजाम देने पर उन्हें कीमती सामान, नकद राशि और थाईलैंड से बाहर जाने के लिए एयरलाइन टिकट दिए जाएंगे।

पहले से बंधक था एक भारतीय सैलानी पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि उन्हें जिस घर में बंधक बनाकर रखा गया, वहां उनसे पहले ही एक और भारतीय पर्यटक को रखा गया था। उन्होंने बताया कि उसके परिवार से कथित रूप से 30 लाख की फिरौती मिलने के बाद आरोपियों ने उसे छोड़ दिया था।