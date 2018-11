ताश के इस पत्ते में क्या आपने किया यह नोटिस, एक ट्वीट के बाद हुआ वायरल

ताश की गड्डी में ईंट के आठ के पत्ते के बारे हुआ एक ट्वीट तेजी से दुनिया भर में वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में लोगों से इस पत्ते में एक मौजूद छोटी सी डिटेल के बारे में पूछा गया है कि लोगों ने इसे नोटिस किया है की नहीं। लेकिन जब इसके बारे में लोगों को पता लगा तो यह जानकर चौंक गए कि उन्होंने अभी तक इसे नोटिस कैसे नहीं किया था। तीन दिन पहले प्लींक (plink) नाम के ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा गया कि आप कि क्या उम्र थी जब आपने पहली बार ईंट के आठ के बीच में आठ को देखा?

What age were you when you first saw the 8 in the middle of the 8 of diamonds? 😯 pic.twitter.com/GjRLkyl7Vu