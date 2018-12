7 साल का बच्चा खेल-खेल में कमा रहा करोड़ों, फोर्ब्स टॉप 10 में सबसे ज्यादा कमाने वाला यूट्यूबर

आप सोचेंगे कि 7 साल के बच्चे की उम्र की क्या होती है, जो वह करोड़ों कमा रहा है। कैसे मां बाप होंगे, जो खिलौनों से खेलने की उम्र में बच्चे पर कमाई का बोझ लाद दिया। मगर जनाब, ये बच्चा खेल-खेल में ही करोड़ों कमा रहा है। और तो और रियान नाम का यह बच्चा फोर्ब्स मैग्जीन के टॉप 10 यूट्यूबर की लिस्ट में सबसे ऊपर है।

साल 2018 में इस बच्चे ने 22 मिलियन डॉलर यानी 155 करोड़, 30 लाख और 90 हजार डॉलर की कमाई की है। फोर्ब्स की लिस्ट में रियान ने बड़े-बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। रियान की मम्मी ने बताया कि रियान को यूट्यूब पर टॉय रिव्यू देखने का शौक रहा है। एक दिन, उसने मुझसे पूछा कि सारे बच्चे यूट्यूब पर हैं लेकिन मैं क्यों नहीं हूं? उसके बाद में हमने रियान का भी यूट्यूब चैनल खोलने का फैसला किया। इसके लिए हम सबसे पहला रिव्यू के लिए खिलौने लेने बाजार पहुंचे। वहां से रियान ने लेगो ट्रेन चुनी और बस, तब से अब तक रियान अपने चैनल वीडियो बना रहा है।

