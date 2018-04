ये हैं 2018 की सबसे खूबसूरत महिला, तस्वीरें देखी आपने

पिंक को पीपुल मैगजीन ने इस साल की सबसे खूबसूरत महिला का खिताब दिया है। 38 साल की पिंक पेशे से एक सिंगर हैं और इनका असली नाम एलिसा मोरे है। पीपुल मैगजीन के कवर पेज पर इनकी अपने दोनों बच्चों के साथ तस्वीर प्रकाशित की गई है। साल 2018 के अपने मैगजीन के विशेषांक द ब्यूटीफुल इश्यू सबसे खूबसूरत महिला के लिए एलिसा मोरे को चुना गया है। पिंक के 6 साल की बेटी विलो और 5 महीने का बेटे जैमिसन मून हैं।

Grammy Winner @Pink Graces the Cover of PEOPLE's Beautiful Issue with Her Two Kids https://t.co/9ql3EJkgS0 #TheBeautifulIssue pic.twitter.com/liHaL7sBa7