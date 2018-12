सुनें कैसी लगती मंगल गृह पर हवा की आवाज, ये रहा लिंक

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इनसाइट लैंडर ने मंगल गृह में हवा की हल्की गड़गड़ाहट को दर्ज किया किया है जिसके बाद धरती पर रहने वाले लोग पहली बार मंगल गृह में हवा की आवाज को सुन सकेंगे। नासा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नासा के इनसाइट लैंडर ने मंगल गृह पर 10 से 15 मील प्रति घंटे (पांच से सात मीटर प्रति सेकंड) के हिसाब से चल रही हवा को दर्ज किया। नासा ने यह लैंडर 26 नवंबर को मंगल गृह पर भेजा था।

इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रमुख खोजकर्ता ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ''सिस्मोमीटर से मिला यह शुरूआती 15 मिनट का पहला डाटा है। उन्होंने आगे कहा, "यह किसी झंडे के लहरने के दौरान निकलने वाली आवाज की तरह है। यह आवाज वास्तव में किसी दूसरे लोक की ही लगती है।"

#Mars, I hear you and I’m feeling the good vibrations left in the wake of your Martian winds. Take a listen to the #SoundsOfMars I’ve picked up. 🔊

