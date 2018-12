मिश्र में मिला 4400 साल पुराना मकबरा, सामने आईं ये चीजें

मिश्र ने अपने यहां 4400 साल पुराना मकबरा मिलने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि यह मकबरा पांचवें फराओज साम्राज्य के किसी बड़े अधिकारी/शासक का हो सकता है। अति प्रचीन मकबरा मिलने का ऐलान करते हुए मंत्री खालिद अल अनानी ने मीडिया को बताया कि यह मकबरा पूरी तरह से सुरक्षित है। इसी न तो अभी तक लूटा गया और न ही इसे किसी ने नष्ट किया। यह अब तक की एक अनोखी खोज है।

इस मकबरे की दीवारों पर रंग बिरंगे भित्तचित्र और मूर्तियां सजी हैं। यहां स्त्री पुरुष की तस्वीरों के साथ पवित्र पशुओं के चित्र भी उकेरे गए हैं। यह मकबरा मिश्र की राजधानी काहिरा से दक्षिण में 30 किलोमीटर दूर सक्कारा इलाके में मिला है। यह मकबरा पांचवें फराओज साम्राज्य के सबसे बड़े पुजारी वाहते का बताया जा रहा है। इस मकबरे जुड़ी चार सुरंगे भी मिली है जिनकी अभी खुदाई होनी बाकी है।

सुरंगों से निकल सकता है बहुत कुछ-

पुरातत्व विभाग के लोग सक्कारा इलाके में एक स्थान पर खुदाई कर रहे थे तभी उन्हें कचरे का ढेर मिला। यहां जब कचरा हटाया गया तो यहां एक घर जैसी एक इमारत होने की आहट मिली। इसके बाद खुदाई जारी रखी गई तो यह अति प्राचीन मखबरा सामने आया है। इस मकबरे से चार सुरंगों के द्वार भी मिले हैं। खुदाई में लगे लोगों का मानना है कि सुरंगों की खुदाई के बाद यहां से काफी कुछ रहस्यमई चीजें सामने आ सकती हैं।



यह मकबरा मिश्र के पांचवें फराओज साम्राज्य के तीसरे राजा नेफिरिरकरे के शासनकाल का बना माना जा रहा है। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार यह 2500 ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व का हो सकता है। इस मकबरे की दीवारों पर पुजारी वाहते के परिवार से जुड़ी कुछ तस्वीरें बनी हैं। कहा जा रहा है कि यहां वाहते की मां 'मेरिट मीन' और उसकी पत्‍नी 'वेरेत प्ताह' का नाम भी लिखा है।

इस मकबरे को देखने के लिए अभी सैकड़ों लोग पहुंचने लगे हैं-

VIDEO: Egyptian archaeologists have discovered the tomb of a priest dating back more than 4,400 years in the pyramid complex of Saqqara, south of the capital Cairo https://t.co/Zo51JcH095 pic.twitter.com/eaJYr97RjY