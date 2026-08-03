जंगलों की आग से नष्ट हो सकती हैं 714 अरब डालर की दवाएं

जंगलों की आग महज वन संपदा के नुकसान या पर्यावरण के प्रदूषित होने तक सीमित नहीं है। भविष्य की जीवनरक्षक दवाओं के लिए भी उष्ण कटिबंधीय जंगलों को बचाए रखना जरूरी है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में अभी तक खोजी न गई फूलदार पौधों से मिलने वाली संभावित दवाओं का व्यावसायिक मूल्य औसतन 714 अरब अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यदि इन दवाओं से समाज को मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ को जोड़ लिया जाए तो इनकी अनुमानित सामाजिक कीमत करीब 7 खरब डॉलर बैठती है। आधुनिक चिकित्सा में प्राकृतिक स्रोतों की भूमिका आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट बताती है कि 1940 से 2014 के बीच विकसित लगभग तीन-चौथाई कैंसर रोधी दवाएं सीधे प्रकृति से मिलीं या उनसे प्रेरित थीं। वहीं 2014 से 2024 के बीच दुनिया में स्वीकृत 579 नई दवाओं में से 56 प्राकृतिक उत्पादों या उनके निकटवर्ती रूपों पर आधारित थीं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पौधों में मौजूद लगभग 99 प्रतिशत रासायनिक यौगिकों की अब तक जांच ही नहीं हुई है। यानी भविष्य की कई महत्वपूर्ण दवाएं अभी भी जंगलों में छिपी हो सकती हैं। रिपोर्ट का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि यदि किसी जंगल का एक हिस्सा नष्ट हो जाता है, तो वहां मौजूद पौधों में छिपी रासायनिक जानकारी भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। यानी ऐसी संभावित दवाओं की खोज का अवसर खत्म होता है।