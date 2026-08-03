Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

जंगलों की आग से नष्ट हो सकती हैं 714 अरब डालर की दवाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

जंगलों की आग सिर्फ वन संपदा के नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि उष्णकटिबंधीय जंगलों में छिपी संभावित दवाएं भी खतरे में हैं। दुनिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों का व्यावसायिक मूल्य 714 अरब डॉलर हो सकता है। यदि जंगल नष्ट होते हैं, तो पौधों में मौजूद रासायनिक जानकारी भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है।

जंगलों की आग से नष्ट हो सकती हैं 714 अरब डालर की दवाएं

जंगलों की आग महज वन संपदा के नुकसान या पर्यावरण के प्रदूषित होने तक सीमित नहीं है। भविष्य की जीवनरक्षक दवाओं के लिए भी उष्ण कटिबंधीय जंगलों को बचाए रखना जरूरी है। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में अभी तक खोजी न गई फूलदार पौधों से मिलने वाली संभावित दवाओं का व्यावसायिक मूल्य औसतन 714 अरब अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यदि इन दवाओं से समाज को मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ को जोड़ लिया जाए तो इनकी अनुमानित सामाजिक कीमत करीब 7 खरब डॉलर बैठती है। आधुनिक चिकित्सा में प्राकृतिक स्रोतों की भूमिका आज भी बेहद महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट बताती है कि 1940 से 2014 के बीच विकसित लगभग तीन-चौथाई कैंसर रोधी दवाएं सीधे प्रकृति से मिलीं या उनसे प्रेरित थीं। वहीं 2014 से 2024 के बीच दुनिया में स्वीकृत 579 नई दवाओं में से 56 प्राकृतिक उत्पादों या उनके निकटवर्ती रूपों पर आधारित थीं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पौधों में मौजूद लगभग 99 प्रतिशत रासायनिक यौगिकों की अब तक जांच ही नहीं हुई है। यानी भविष्य की कई महत्वपूर्ण दवाएं अभी भी जंगलों में छिपी हो सकती हैं। रिपोर्ट का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि यदि किसी जंगल का एक हिस्सा नष्ट हो जाता है, तो वहां मौजूद पौधों में छिपी रासायनिक जानकारी भी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। यानी ऐसी संभावित दवाओं की खोज का अवसर खत्म होता है।

तीनों क्षेत्र औषधी से संपन्न

वर्ष 2001 के बाद से उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई के कारण करीब 86 अरब डॉलर मूल्य की संभावित दवा खोज जोखिम में पड़ चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार, संभावित दवा खोज का सबसे बड़ा हिस्सा तीन क्षेत्रों अमेजन बेसिन, दक्षिण पूर्व एशिया और कांगो बेसिन में मौजूद है। इन तीनों क्षेत्रों में संभावित औषधीय मूल्य का आधे से अधिक हिस्सा मौजूद है।

दक्षिण-पूर्व एशिया में सर्वाधिक नुकसान

दक्षिण-पूर्व एशिया में वन कटाई के कारण संभावित नुकसान का अनुपात सबसे अधिक है। यदि दुनिया 2030 तक वनों की कटाई रोकने के अपने अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य को पूरी तरह हासिल कर लेती है 2050 तक लगभग 79 अरब डॉलर के संभावित व्यावसायिक मूल्य और लगभग 790 अरब डॉलर के सामाजिक लाभ को सुरक्षित रखा जा सकता है।

संकट में जैव विविधता संरक्षण

रिपोर्ट का कहना है कि फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी और कॉस्मेटिक उद्योग सीधे तौर पर जैव विविधता से लाभ कमाते हैं। इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में बहुत कम कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने जैव विविधता संरक्षण में स्पष्ट और मात्रात्मक निवेश की जानकारी सार्वजनिक की है।

सामान्य प्रश्न

जंगलों की आग से किन चीजों को नुकसान होता है?
जंगलों की आग महज वन संपदा के नुकसान या पर्यावरण के प्रदूषित होने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की जीवनरक्षक दवाओं को भी खतरा होता है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।