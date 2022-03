पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमला; 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत, 22 घायल

एजेंसी,पेशावर। Himanshu Jha Wed, 30 Mar 2022 12:04 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.