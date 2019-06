विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद को बताया एशिया में सबसे 'गंभीर' खतरा, इशारों में पाकिस्तान पर साधा निशाना

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को यहां कहा कि आतंकवाद एशिया में लोगों के लिए ''सबसे गंभीर खतरा" है। साथ ही, आतंकवादियों और उनकी हरकतों से पीड़ितों को एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। नये विदेश मंत्री जयशंकर पांचवें सीआईसीए सम्मेलन के लिए शुक्रवार को यहां पहुंचे। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित 'एशिया में बातचीत एवं विश्वास बहाली (सीआईसीए) के पांचवें सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि सीआईसीए के सदस्य देश आतंकवाद के पीड़ित हैं।

उन्होंने ट्वीट किया, ''आतंकवाद सबसे गंभीर खतरा है, जिसका हम एशिया में सामना कर रहे हैं। सीआईसीए सदस्य देश इसके पीड़ित हैं और इसलिए यह स्पष्ट होना चाहिए कि आतंकवादियों और उनकी हरकतों से पीड़ितों को एक ही नजर से नहीं देखा जाए।"

