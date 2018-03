VIDEO:इस देश की संसद में वोटिंग रोकने के लिए विपक्ष ने छोड़े आंसू गैस के गोले

वैसे संसदीय लोकतंत्र में विपक्षी दलों का हंगामा करना आम बात है और ये घटना दुनियाभर के देशों की संसद में होता है। लेकिन किसी देश की संसद में विपक्षी दलों द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं ये घटना अपने आप में चौंकाने वाली है। ऐसी ही एक घटना कोसावो के संसद में घटित हुई। कोसावो की संसद में वोटिंग रोकने के लिए विपक्षी ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए।

कोसावो की संसद में फेंकी गई थी लाल मिर्च पाउडर

दरअसल यहां की संसद में मोंटेनेगरो के साथ सीमा समझौते के मुद्दे पर वोटिंग होनी थी, तभी विपक्षी सांसदों ने सीट के नीचे से आंसू गैस के गोले निकालकर दूसरी ओर फेंकना शुरू कर दिया और पूरा हॉल धुएं से भर उठा। संसद में अफरा-तफरा मच गई और सांसद मुंह ढककर भागते नजर आए। इसे देखते हुए संसद की कार्यवाही को बीच में ही रोकना पड़ा। कोसोवो में संसद के लिए ऐसा नजारा नया नहीं है। इससे पहले भी यहां की संसद में मिर्च पाउडर फेंका गया था। देश के आंतरिक मुद्दों के लेकर पहले भी विपक्षी दल संसद के भीतर उग्र विरोध जता चुके हैं।

विपक्ष करता रहा है उग्र विरोध

विपक्ष का आरोप है कि मोंटेनेगरो के साथ हुए सीमा समझौते में कोसोवो को 8200 हेक्टेयर जमीन का नुकसान हो रहा है, इसी वजह से विपक्ष सदन में इस मुद्दे पर वोटिंग नहीं होने दे रहा। हालांकि सरकार समझौते के फैसले के साथ है। कोसोवो और मोंटेनेगरो के बीच 2015 में यूरोपियन यूनियन की शर्तों के तहत समझौता हुआ था। संसद में 2015 के इस समझौते को बरकरार रखने के लिए 120 सदस्यों वाली संसद के दो-तिहाई मतों का समर्थन जरूरी है। लेकिन विपक्षी दल ने इसके खिलाफ आंदोलन चला रखा है।

Opposition MPs in Kosovo release tear gas into Parliament to prevent a vote pic.twitter.com/8mm6yLdhmc