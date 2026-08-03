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खेल : तन्वी और श्रीकांत पर चुनौती का दारोमदार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तन्वी और श्रीकांत पर चुनौती का दारोमदार कोरिया ओपन आसन (कोरिया), एजेंसी। ताइपे ओपन

खेल : तन्वी और श्रीकांत पर चुनौती का दारोमदार

तन्वी और श्रीकांत पर चुनौती का दारोमदार कोरिया ओपन

आसन (कोरिया), एजेंसी। ताइपे ओपन की चैंपियन तन्वी शर्मा और फिट होकर लौटे किदांबी श्रीकांत मंगलवार से यहां शुरू हो रहे कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन में भारतीय चुनौती की अगुआई करेंगे। पंजाब की 17 वर्षीय तन्वी ने रविवार को ताइपे ओपन के फाइनल में जीत के साथ पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीता था।

महिला एकल में चुनौती

वह महिला एकल में क्वालीफायर के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष एकल में तीसरे वरीय श्रीकांत पर नजर रहेगी जो फिटनेस समस्या के कारण कनाडा ओपन में नहीं खेल पाए थे। वह अब पूरी तरह फिट हैं और इजरायल के डैनियल डुबोवेंको के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगे।

अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी

किरण जॉर्ज पहले दौर में क्वालीफायर से खेलने के बाद प्री-क्वार्टर में आठवें वरीय चीनी ताइपे के वांग पो-वेई से भिड़ सकते हैं। सानीत दयानंद का सामना शीर्ष वरीय जापान के युदाई ओकिमोतो से जबकि रौनक चौहान का चौथे वरीय दक्षिण कोरिया के जियोन ह्योक जिन से होगा। थारुन मानेपल्ली का सामना दक्षिण कोरिया के यू ताए बिन से, जबकि मिथुन मंजुनाथ का चीन के झू जुआन चेन से होगा।

महिला एकल की अन्य जोड़ियां

महिला एकल में सातवीं वरीय मालविका बंसोड़ पहले दौर में क्वालीफायर के खेलेंगी, लेकिन तान्या हेमंत को शीर्ष वरीय जापान की हिना अकेची का सामना करना होगा। आकर्षी कश्यप का मुकाबला दक्षिण कोरिया की किम मिन जी से, जबकि श्रेयांशी वालिशेट्टी का चीनी ताइपे की पाइ यू पो से होगा। रक्षिता श्री संतोष रामराज और अश्मिता चालिहा दोनों क्वालीफायर के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी।

युगल वर्ग में भारतीय जोड़ियां

आठवीं वरीय अनमोल खरब का मुकाबला हांगकांग की लो सिन यान हैप्पी से और मानसी सिंह का सामना दक्षिण कोरिया की किम जू यून से होगा। पांचवीं वरीय इशारानी बरुआ दक्षिण कोरिया की ली सो यूल से भिड़ेंगी।

महिला, पुरुष युगल और मिश्रित युगल में भी भारत की कई जोड़ियां चुनौती पेश करने उतरेंगी।

प्रश्न और उत्तर

तनवी शर्मा ने कौन सा खिताब जीता है?
तनवी शर्मा ने ताइपे ओपन का खिताब जीता है।
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