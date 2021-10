विदेश रत्ती भर भी नहीं बदला तालिबान, पूर्व सैनिकों को मारा, हज़ारा समुदाय के भी 13 लोगों को किया कत्ल Published By: Aditya Kumar Tue, 05 Oct 2021 01:17 PM एपी,काबुल

Your browser does not support the audio element.