विदेश अब जलालाबाद पर तालिबान का कब्जा, सरकार के कंट्रोल में अब अफगान के प्रमुख शहर के रूप में केवल काबुल ही बचा Published By: Shankar Pandit Sun, 15 Aug 2021 08:50 AM हिन्दु्स्तान टीम,काबुल

Your browser does not support the audio element.