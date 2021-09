विदेश चीन हमारा सबसे अहम साझीदार, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का भी करते हैं समर्थन: तालिबान Published By: Surya Prakash Fri, 03 Sep 2021 03:45 PM पीटीआई ,काबुल

