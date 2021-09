विदेश मुंहतोड़ मिला जवाब तो तालिबान करने लगा 'शांति-शांति' का जाप, इस्लामिक राज की दुहाई दे पंजशीर के लोगों से की यह अपील Published By: Sudhir Jha Wed, 01 Sep 2021 05:26 PM एजेंसियां,काबुल

Your browser does not support the audio element.