विदेश अफगानों का शिकार करने के लिए तालिबान कर रहा अमेरिकी डेटाबेस का इस्तेमाल, पाकिस्तान भी इसमें शामिल Published By: Himanshu Jha Sun, 29 Aug 2021 12:02 PM लाइव हिन्दुस्तान,काबुल।

Your browser does not support the audio element.