विदेश अमेरिकी गाड़ियों और हथियारों की तालिबान ने निकाली परेड, काबुल के आसमान में उड़ाए हेलीकॉप्टर Published By: Priyanka Mon, 15 Nov 2021 09:38 AM रॉयटर्स,काबुल

Your browser does not support the audio element.