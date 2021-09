विदेश काबुल में महिला प्रदर्शनकारियों को तालिबान ने बनाया निशाना, हटाने को की हवाई फायरिंग Published By: Aditya Kumar Thu, 30 Sep 2021 01:10 PM एएफपी,काबुल

Your browser does not support the audio element.