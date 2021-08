विदेश अब पंजशीर पर कब्जे की जंग, बड़े हमले की तैयारी में तालिबान, विद्रोही अहमद मसूद बोले- नहीं करेंगे सरेंडर Published By: Priyanka Mon, 23 Aug 2021 05:34 AM एजेंसियां,काबुल

Your browser does not support the audio element.