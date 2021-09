विदेश अफगान में पड़ जाएंगे खाने के लाले, तालिबान ने अमेरिका समेत तमाम देशों से लगाई आर्थिक मदद की गुहार Published By: Deepak Tue, 14 Sep 2021 07:16 PM भाषा, काबुल

Your browser does not support the audio element.