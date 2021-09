विदेश अमेरिका के सबसे बड़े जख्म को नहीं कुरेदेगा तालिबान, 9/11 की बरसी पर आज नहीं होगा अफगान सरकार का शपथ ग्रहण समारोह Published By: Shankar Pandit Sat, 11 Sep 2021 08:27 AM हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली

1 / 2 Mullah Abdul Ghani Baradar 2 / 2 Mullah Hassan Akhund Mullah Baradar