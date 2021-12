पहली बार तालिबान के फैसले की खुलकर आलोचना कर रहा है पाकिस्तान, इस मसले पर जताया ऐतराज

पीटीआई,इस्लामाबाद Ashutosh Ray Mon, 27 Dec 2021 06:06 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.