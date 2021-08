विदेश आतंकियों के हवाले आफगान साथियो: 6 साल अमेरिका की कैद में रहने वाले खूंखार आतंकी को तालिबान ने बनाया रक्षा मंत्री Published By: Shankar Pandit Thu, 26 Aug 2021 05:56 AM हिन्दुस्तान टीम,काबुल

1 / 2 Taliban 2 / 2 Taliban appoint ex Guantanamo detainee Mullah Abdul Qayyum Zakir as Defence Minister