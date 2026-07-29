खेल : ताइपे ओपन : प्रणय और उन्नति दूसरे दौर में

ताइपे ओपन : प्रणय और उन्नति दूसरे दौर में ताइपे सिटी। एचएस प्रणय और

ताइपे ओपन : प्रणय और उन्नति दूसरे दौर में ताइपे सिटी। एचएस प्रणय और उन्नति हुडा ने बुधवार को ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। इनके अलावा किरण जॉर्ज और थारुन मन्नेपल्ली ने पहले दौर में जीत दर्ज की।

लगातार गेम में जीते सातवे वरीय प्रणय ने पहले दौर में जापान के मिनोरू कोगा को 21-11 21-14 से हराया। अब उनका सामना हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा, जिन्होंने एक अन्य भारतीय मिथुन मंजुनाथ को 21-18 21-4 से मात दी। किरण ने चीनी ताइपे के वांग पो-वेई को 21-10 21-18 से जबकि थारुन ने आठवें वरीय कोरिया के जियोन ह्योक जिन को 21-12 21-15 से हराया। जॉर्ज और मन्नेपल्ली अगले दौर में एक-दूसरे का सामना करेंगे।

मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाले रौनक हालांकि पुरुष एकल क्वालीफायर से मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाले रौनक चौहान इंडोनेशिया के रिची दुता रिचार्डो से 14-21 16-21 से हार गए।

हुडा की आसान जीत तीसरी वरीय उन्नति हुडा ने ताइपे की पेई यू वांग को 21-12, 21-18 से हराया। अब उनका मुकाबला हमवतन तान्या हेमंत से होगा, जिन्होंने ताइपे की ही वेन ची सू को कड़े मुकाबले में 21-16, 14-21, 21-16 से पराजित किया।

अन्य खिलाड़ियों की सफलता अन्य खिलाड़ियों में आठवीं वरीय देविका सिहाग, तन्वी शर्मा और अनमोल खरब भी अगले दौर में पहुंच गईं। देविका का अगला मुकाबला इंडोनेशिया की कडेक ढिंडा अमर्त्य प्रतिवी से होगा। तन्वी अब इंडोनेशिया की थालिता रामधानी विरियावान से भिड़ेंगी, जबकि अनमोल का सामना चीनी ताइपे की दूसरी वरीयता प्राप्त ह्सियांग टी लिन से होगा। भारत की ही श्रीयांशी वलीशेट्टी को चौथी वरीय थाईलैंड की सुपानिडा कटेथोंग से हार का सामना करना पड़ा।