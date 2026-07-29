Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खेल : ताइपे ओपन : प्रणय और उन्नति दूसरे दौर में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

ताइपे ओपन : प्रणय और उन्नति दूसरे दौर में ताइपे सिटी। एचएस प्रणय और

खेल : ताइपे ओपन : प्रणय और उन्नति दूसरे दौर में

ताइपे ओपन : प्रणय और उन्नति दूसरे दौर में ताइपे सिटी। एचएस प्रणय और उन्नति हुडा ने बुधवार को ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। इनके अलावा किरण जॉर्ज और थारुन मन्नेपल्ली ने पहले दौर में जीत दर्ज की।

लगातार गेम में जीते

सातवे वरीय प्रणय ने पहले दौर में जापान के मिनोरू कोगा को 21-11 21-14 से हराया। अब उनका सामना हांगकांग के जेसन गुनावन से होगा, जिन्होंने एक अन्य भारतीय मिथुन मंजुनाथ को 21-18 21-4 से मात दी। किरण ने चीनी ताइपे के वांग पो-वेई को 21-10 21-18 से जबकि थारुन ने आठवें वरीय कोरिया के जियोन ह्योक जिन को 21-12 21-15 से हराया। जॉर्ज और मन्नेपल्ली अगले दौर में एक-दूसरे का सामना करेंगे।

मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाले रौनक

हालांकि पुरुष एकल क्वालीफायर से मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाले रौनक चौहान इंडोनेशिया के रिची दुता रिचार्डो से 14-21 16-21 से हार गए।

हुडा की आसान जीत

तीसरी वरीय उन्नति हुडा ने ताइपे की पेई यू वांग को 21-12, 21-18 से हराया। अब उनका मुकाबला हमवतन तान्या हेमंत से होगा, जिन्होंने ताइपे की ही वेन ची सू को कड़े मुकाबले में 21-16, 14-21, 21-16 से पराजित किया।

अन्य खिलाड़ियों की सफलता

अन्य खिलाड़ियों में आठवीं वरीय देविका सिहाग, तन्वी शर्मा और अनमोल खरब भी अगले दौर में पहुंच गईं। देविका का अगला मुकाबला इंडोनेशिया की कडेक ढिंडा अमर्त्य प्रतिवी से होगा। तन्वी अब इंडोनेशिया की थालिता रामधानी विरियावान से भिड़ेंगी, जबकि अनमोल का सामना चीनी ताइपे की दूसरी वरीयता प्राप्त ह्सियांग टी लिन से होगा। भारत की ही श्रीयांशी वलीशेट्टी को चौथी वरीय थाईलैंड की सुपानिडा कटेथोंग से हार का सामना करना पड़ा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एचएस प्रणय ने पहले दौर में किस खिलाड़ी को हराया?
एचएस प्रणय ने पहले दौर में जापान के मिनोरू कोगा को हराया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।