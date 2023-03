जंग का नया अखाड़ा बना सीरिया, ईरानी हमले के जवाब में US ने उतारे F-15 फाइटर, दागे ताबड़तोड़ रॉकेट

ऐप पर पढ़ें

Iran vs Us in Syria: दक्षिण-पश्चिम एशिया में स्थित सीरिया ईरान और अमेरिका के बीच जंग का नया अखाड़ा बनता जा रहा है। बीते कुछ दिनों में यहां संघर्ष तेज हुए हैं। ईरान समर्थित ग्रुप ने पहले 23 मार्च को अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें छह अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, इसके बाद जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने सीरिया पर एयरस्ट्राइक कर दी।

अमेरिका ने ईरानी एयरबेस पर फाइटर जेट F-15 से हमला बोलते हुए कई ताबड़तोड़ रॉकेट भी दागे। इस एयरस्ट्राइक में ईरान के 11 सैनिक मारे गए। इससे बौखलाए ईरान ने दोबारा सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर 10 मिसाइल से हमला बोल दिया, जिसमें दो बच्चों और एक महिला को चोट पहुंची।

अगले दिन 24 मार्च को ईरान ने दो अमेरिकी बेस पर फिर से हमला बोल दिया। इसके लिए ईरान ने तीन ड्रोन और पांच रॉकेट का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने कार्रवाई करते हुए तीन में से दो ईरानी ड्रोन को मार गिराया। इस दौरान ईरानी हमले में एक और अमेरिकी सैनिक घायल हो गया।

इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह सीरिया में हरेक अमेरिकी नागरिक की सुरक्षा करेंगे। बाइडेन के बयान के अमेरिका ने सीरिया के कई इलाकों में UAV के जरिए ईरान समर्थित ग्रुप पर हमले तेज कर दिए हैं।

ताजा घटनाक्रम में ईरान और सीरिया की सरकारों ने सीरिया की धरती पर हमलों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की निंदा की है, जिसमें कथित तौर पर 19 लोग मारे गए हैं। ईरानी और सीरियाई दोनों विदेश मंत्रालयों ने शनिवार देर रात अमेरिकी हवाई हमलों की निंदा की, जिसमें इराक की सीमा से लगे दीर एज़-ज़ोर के रणनीतिक क्षेत्र को निशाना बनाया गया था। अमेरिका ने भी माना है कि उसने ईरानी ड्रोन हमले के बाद एयरस्ट्राइक की है।

अमेरिका का दावा है कि जनवरी 2021 से अब तक सीरिया में उसके बेस पर ईरानी समर्थित ग्रुप ने 78 बार अटैक किया है।