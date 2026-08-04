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रूसी तेल के आयात में कटौती करने को तैयार सीरिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सीरिया ने अमेरिका के साथ वार्ताओं के दौरान रूस से कच्चे तेल के आयात में भारी कटौती करने पर सहमति जताई। यह कदम आतंकवाद-संबंधी प्रतिबंधों को हटाने की चर्चा का हिस्सा है। सीरिया ने कहा कि वे मजबूरी में रूसी तेल ले रहे थे। अमेरिका की मांग पर सहमति व्यक्त की गई है।

रूसी तेल के आयात में कटौती करने को तैयार सीरिया

सीरिया ने अमेरिका के साथ जारी बातचीत के दौरान रूस से कच्चे तेल के आयात में भारी कटौती करने पर सहमति जताई। यह कदम सीरिया पर लगे अंतिम प्रमुख आतंकवाद-संबंधी प्रतिबंधों को हटाने के लिए हो रही चर्चाओं का हिस्सा है। सीरिया दशकों से अमेरिका की आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले राज्यों की सूची में शामिल है। इसे हटाने की चर्चा के दौरान अमेरिका ने रूसी तेल का आयात घटाने की मांग की, जिस पर वह सहमत हो गया। इस साल रूस से सीरिया को होने वाला तेल आयात 75% बढ़कर लगभग 60,000 बैरल प्रति दिन पहुंच गया था। सीरियाई अधिकारियों का कहना है कि वे मजबूरी में रूसी तेल ले रहे थे।

अगर अमेरिका सूची से नाम हटा देता, तो वे अन्य देशों और अमेरिकी/फ्रांसीसी कंपनियों से ऊर्जा आपूर्ति ले सकेंगे।

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