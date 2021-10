विदेश तीरों से हमला कर 5 को मारने वाले शख्स ने कुछ वक्त पहले ही अपनाया था इस्लाम Published By: Aditya Kumar Thu, 14 Oct 2021 03:53 PM रॉयटर्स,ओस्लो

Your browser does not support the audio element.