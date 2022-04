इमरान खान को भारी पड़ सकती है चालाकी, सुप्रीम कोर्ट बोला- अविश्वास प्रस्ताव पर डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत था

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस एजाज़-उल अहसन,मज़हर आलम खान मियांखाइल, मुनीब अख्तर और जमाल खान मंदोखाइल शामिल हैं। आज फैसला सुनाएगा कोर्ट।

एएनआई,नई दिल्ली Ashutosh Ray Thu, 07 Apr 2022 04:41 PM

