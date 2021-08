विदेश पाकिस्तान के झुग्गियों में अचानक बढ़ने लगी भीड़, तालिबान की डर से अफगान छोड़ रहे लोगों ने ली शरण Published By: Himanshu Jha Sat, 21 Aug 2021 12:39 PM भाषा,कराची।

