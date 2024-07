डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले क्रुक्स की कार से मिला ऐसा सामान, चकराया FBI का दिमाग

डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले 20 साल के क्रुक्स की कार से एक विस्फोटक से भरा मेटल बॉक्स भी पाया गया। इसके अलावा क्रुक्स के पास से कई नामी लोगों की तस्वीरें मिली हैं।

homas Matthew Crooks tried to assassinate former US President Donald Trump

Ankit Ojha Fri, 19 Jul 2024 01:20 PM लाइव हिन्दुस्तान,वॉशिंगटन