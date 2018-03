अमेरिकाः बंदूक नीति के खिलाफ सड़कों पर छात्र, ओबामा का मिला समर्थन

अमेरिका के स्कूलों में हुई गोलीबारी को लेकर लोगों में गुस्सा है। इसी वजह से अमेरिका के छात्र अब बंदूक नीति के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। रविवार को वाशिंगटन में यूएस कैपिटल के सामने लाखों छात्रों ने गन नीति के विरोध में प्रदर्शन किया। वाशिंगटन में हुए इस मार्च को 'मार्च फॉर अवर लाइव्स' नाम दिया गया है। वहीं कुछ संगठनों ने इस मार्च की निंदा की है

छात्र संगठनों के अलावा इसमें कई एनजीओ भी हिस्सा ले रहे हैं। इन सभी की मांग है कि देश का नेतृत्व इसपर कड़ा फैसला लेने के साथ ही गन नीति में आवश्यक बदलाव करे। प्रदर्शन में पहुंचे छात्र कई तरह के प्लेकार्ड लेकर आए हैं। व्हाइट हाउस ने इस मार्च की तारीफ की है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता लिंडसे वॉल्टर्स ने कहा कि इस तरह छात्रों का मार्च निकालना ऐतिहासिक है।

Students and gun control activists took out #marchforourlives in Seattle & Los Angeles, demanding an end to gun violence. (Photo Source: Reuters) pic.twitter.com/lpUrSG52L3



इस मार्च को लेकर अभी तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया है लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि ट्रंप बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। हालांकि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बच्चों के इस मार्च को अपना समर्थन दिया है।

Michelle and I are so inspired by all the young people who made today’s marches happen. Keep at it. You’re leading us forward. Nothing can stand in the way of millions of voices calling for change.