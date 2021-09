विदेश हाथ काटने जैसी बर्बर सजा को वापस लाएगा तालिबान, कहा- कोई हमें यह नहीं बताए कि हमारे नियम क्या हों Published By: Aditya Kumar Sat, 25 Sep 2021 02:16 PM एपी,काबुल

Your browser does not support the audio element.