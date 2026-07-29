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होर्मुज से 15, बाब अल-मंदेब से 32 पोत निकले

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नई दिल्ली में होर्मुज और बाब अल-मंदेब से पोतों की आवाजाही स्थिर रही है। हाल ही में 47 पोत इन समुद्री रास्तों से निकले हैं। बाब-अंदेब से 32 और होर्मुज से 15 जहाजों की आवाजाही हुई, जिनमें रूस से आने वाले तेल टैंकर भी शामिल हैं।

होर्मुज से 15, बाब अल-मंदेब से 32 पोत निकले

नई दिल्ली, एजेंसी। होर्मुज और बाब अल-मंदेब से पोतों की आवाजाही स्थिर बनी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों अहम समुद्री रास्तों से 47 पोत निकले हैं। एसएंडपी ग्लोबल के अनुसार, बाब-अंदेब से जून से जुलाई के पहले पखवाड़े तक 32 जहाज निकले थे। इनें से 11 लाल सागर की ओर, जबकि 21 जिबूती और अदन की खाड़ी की ओर बढ़े। इनमें रूस से आने वाले तेल के छह टैंकर भी थे। वहीं, होर्मुज में 27 जुलाई को 15 जहाजों की आवाजाही दर्ज की गई, जिनमें पांच ऐसे जहाज रहे जो स्वचालित पहचान प्रणाली सिग्नल नहीं भेज रहे थे। आठ जहाज खाड़ी के अंदर, जबकि सात वहां से बाहर ओमान की खाड़ी की ओर गए।

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