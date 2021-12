श्रीलंकाई नागरिक से बिना NOC शादी नहीं रचा सकेंगे विदेशी, सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला

पीटीआई,कोलंबो Priyanka Mon, 27 Dec 2021 12:41 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.