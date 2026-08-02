खेल : श्रीलंका की महिला टीम को पाकिस्तान पर अजेय बढ़त
श्रीलंका की महिला टीम को पाकिस्तान पर अजेय बढ़त दांबुला। गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन
श्रीलंका की महिला टीम को पाकिस्तान पर अजेय बढ़त दांबुला। गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद प्लेयर ऑफ द मैच संजना कविंदी (46) और कप्तान चामरी अटापट्टू (40) की तूफानी बल्लेबाजी से श्रीलंका की महिला टीम ने दूसरे टी-20 मुकाबले में पाकिस्तान को 14 गेंद रहते छह विकेट से हरा दिया। रविवार को इस जीत के साथ श्रीलंका ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए 20 ओवरों में पांच विकेट पर 175 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से चामुंडी प्रबोध ने दो विकेट लिए। सुगंधा कुमार, चामरी अटापट्टू और कविशा दिलहारी ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
जवाब में श्रीलंका ने 17.4 ओवरों में चार विकेट पर 178 रन बनाकर मुकाबला छह विकेट से अपना नाम कर लिया। तीसरा और आखिरी मैच मंगलवार को खेला जाएगा।
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