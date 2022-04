श्रीलंका में आर्थिक संकट: भारी दवाब के बीच भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से हटाने पर मजबूर हुए राष्ट्रपति गोटभाया राजपक्षे

Sri Lanka Economic Crisis श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर सरकार पर पड़ते दवाब के बीच राष्ट्रपति गोटभाया राजपक्षे ने अपने भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से हटाने का फैसला लिया है।

