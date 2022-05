श्रीलंका के वित्त मंत्री ने संसद में फहराया लाल झंडा, हालत बद से बदतर

उन्होंने बताया कि श्रीलंका को आईएमएफ से काफी पहले ही सहायता मांगनी चाहिए थी और अब कार्यक्रम में प्रवेश करने में कम से कम छह महीने लगेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 'ऐतिहासिक गलती' की है।

इस खबर को सुनें