VIDEO: पेड़ पर egg roll खा रही थी गिलहरी, जिसने देखा चौंक गया

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक गिलहरी एग रोल खाती नजर आ रही है। इस वीडियो को जो भी देख रहा है वह आश्चर्य में पड़ गया है। नया साल शुरू होते ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर कई तरह के कमेंट कर रहे हैं।

यह वीडियो WhatIsNewYork ने शेयर किया है। जिसमें देखा जा सकता है कि गिलहरी पेड़ पर बैठी हुई है और हाथों से पकड़कर मजे से एग रोल खा रही है।

वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया कि ये गिलहरी अपना जीवन शानदार तरीके से जी रही है। वहीं एक ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि ये इस गिलहरी का यह पहला एग रोल है।

देखें वीडियो

Doesn’t look like this squirrels first egg roll #whatisnewyork pic.twitter.com/Heo30oe8w3