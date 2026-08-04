चंद्रमा से आज टकराएगा रॉकेट का बड़ा सा हिस्सा
स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट का एक बेकार हिस्सा आज चंद्रमा पर टकराने जा रहा है। यह टुकड़ा 5,400 मील प्रति घंटे की गति से चंद्रमा के आइंस्टीन क्रेटर के पास प्रदूषण करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार, इस टक्कर से पृथ्वी या भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को कोई खतरा नहीं है, और इससे कोई मौसम में गड़बड़ी नहीं होगी।
वॉशिंगटन, एजेंसी। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट का एक बेकार पड़ा हिस्सा आज ( 5 अगस्त) चंद्रमा की सतह से टकराने वाला है। लगभग पांच मंजिला इमारत जितना बड़ा और भारी यह टुकड़ा 5,400 मील प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चंद्रमा के ‘आइंस्टीन क्रेटर’ के पास क्रैश होगा। यह रॉकेट जनवरी 2025 में लूनर मिशन के तहत लॉन्च किया गया था, जिसे चंद्रमा की ग्रेविटी ने अपनी ओर खींच लिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार, इस टक्कर से पृथ्वी या भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को कोई खतरा नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण इससे कोई तूफान या मौसम में गड़बड़ी नहीं होगी।यह
टक्कर लगभग तीन टन टीएनटी जितनी ताकतवर होगी, जिससे चंद्रमा पर 27 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा गड्ढा बनेगा। टक्कर के बाद मलबे और धूल का गुबार 75 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ेगा। यह घटना स्पेस मलबे की समस्या को दर्शाती है।
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