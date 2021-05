इजरायल में हमास के रॉकेट हमले में हुई थी मौत, कल केरल में उनके घर पहुंचेगा सौम्या संतोष का शव

इजरायल में हमास के हमले में मौत का शिकार हुई भारतीय महिला सौम्या संतोष का शव शनिवार को उनके केरल स्थित घर पहुंच जाएगा। शुक्रवार को उनके शव को लेकर इजरायल से विमान रवाना हुआ है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। हमास की ओर से जारी हमलों में अब तक इजरायल के 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायल की जवाबी कार्रवाई में गजा पट्टी में 129 लोगों की मौत हुई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाए और बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल इजरायल और हमास के बीच संघर्ष अपने चरम पर है। यहां तक कि इजरायल ने गजा पट्टी से लगी अपनी सीमा पर भी सैनिकों की तैनाती में इजाफा कर दिया है।

विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने कहा कि वह दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर सौम्या संतोष के शव को लेने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, 'सौम्या संतोष का शव आज इजरायल से आने वाला है। गजा पट्टी से दागे गए रॉकेट के चलते उनकी मौत हो गई थी। उनका शव दिल्ली आएगा और फिर उसके बाद केरल में उनके घर पहुंचाया जाएगा।' मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था, जिस वक्त पर उन पर रॉकेट से हमला हुआ था, उस दौरान वह केरल में मौजूद अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थीं। सौम्या संतोष की मौत पर इजरायल ने भी दुख जाहिर करते हुए कहा था कि उनके परिवार के साथ हैं।

