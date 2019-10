डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से पूरी दुनिया में खलबली, जानें क्या कहा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को किसी बड़ी घटना के होने का संकेत दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, "अभी तुरंत कुछ बहुत बड़ा हुआ है।" हालांकि उन्होंने यह जाहिर नहीं किया था कि यह ट्वीट किस घटना के बारे में है। उनके इस ट्वीट से कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है।

इस बीच, खबर आ रही है कि दुनिया का सबसे दुर्दांत आतंकवादी अमेरिकी सेना की कार्रवाई में मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, अमेरिका की सेना ने सीरिया में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें इस्लामिक स्टेट का लीडर अबु बकर अल-बगदादी मारा गया है।

Something very big has just happened!