भारत ने UNSC में इस्लामाबाद को लताड़ा, कहा- प्रतिबंधों का मजाक बना रहा पाकिस्तान

भारत ने UNSC में इस्लामाबाद को लताड़ा, कहा- प्रतिबंधों का मजाक बना रहा पाकिस्तान

भाषा,यूनाइटेड नेशंस Aditya Kumar Tue, 08 Feb 2022 01:19 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.