सऊदी राजदूत की ओर जूता दिखाना पाकिस्तानी विदेश मंत्री को पड़ा भारी, ट्विटर पर गुस्साई जनता ने बताया 'गैर-इस्लामिक'

लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Dheeraj Pal Fri, 31 Dec 2021 10:14 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.