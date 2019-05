अमेरिका: डेनवर शहर में स्कूल के अंदर फायरिंग, 7 लोग घायल

अमेरिका के कोलोराडो राज्य के एक स्कूल में फायरिंग की घटना सामने आई है। यहां के डेनवर शहर में स्कूल के अंदर मंगलवार को हुई गोलीबारी में लगभग सात लोगों के घायल होने की खबर है।

डगलस काउंटी शेरिफ के अधिकारियों के अनुसार, 'दो संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। डगलस काउंटी के अंडरशेरिफ होली निकोल्सन क्लूथ ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'पुलिस अभी भी स्कूल की तलाशी ले रही है, लेकिन कोई अन्य संदिग्ध नहीं है।'

#UPDATE The Associated Press quoting Sheriff's office: At least 7 people injured in shooting at suburban Denver school; 2 suspects in custody. https://t.co/8ugPqD3y8B