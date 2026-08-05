दक्षिण एशिया और लोकतांत्रिक देशों के लिए स्थिर बांग्लादेश अहम: हसीना

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि स्थिर बांग्लादेश दक्षिण एशिया और लोकतांत्रिक देशों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने दिसंबर में वापस लौटने और अपने लोगों के साथ जुड़ने की इच्छा जताई। हसीना ने आजादी की विरासत के खिलाफ हिंसा और अपने परिवार के नुकसान के बारे में भी बताया।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि स्थिर बांग्लादेश दक्षिण एशिया और लोकतांत्रिक देशों के लिए अहम है। बुधवार को दिल्ली में विदेशी पत्रकार क्लब में आयोजित कार्यक्रम में बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार मीडिया के सामने ऑडियो के जरिए उन्होंने ये बात कही। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वह दिसंबर में वापस देश लौटने और उसे सही रास्ते पर लाने के लिए दृढ़ हैं। जेल या मौत की सजा की धमकी से कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि ढाका में स्थिरता दक्षिण एशिया, बंगाल की खाड़ी, सहयोगी देशों के विकास और सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन बांग्लादेश के लोगों को समर्पित कर दिया लेकिन मुझे ही देश से निकाल दिया गया लेकिन मैं अपने लोगों से अलग नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसे हमने बनाया था। ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसके लिए 1971 की जंग में 30 लाख लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। मैं अपने लोगों से दूर नहीं रह सकती जो पीड़ा से जूझ रहे हैं। मैं चाहती हूं कि दिसंबर में अपने देश जाऊं。

आजादी के प्रतीक को खत्म किया हसीना ने आरोप लगाया कि हिंसा के दौरान 1971 में आजादी की जंग से जुड़े प्रतीक को खत्म किया गया। अल्पसंख्यक लोगों को निशाना बनाया गया। ऐतिहासिक धनमंडी 32 स्थित शेख मुजीर्बुरहमान के आवास को निशाना बनाकर आजादी की विरासत को मिटाने की कोशिश की गई।

मेरा बेटे ने जेल में जन्म लिया हसीना ने कहा कि 1971 में मैं अपनी मां के साथ जेल में थी। मेरे बेटे का जन्म जेल में हुआ। वर्ष 1975 में मैंने अपना परिवार खो दिया। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वासन के बाद आवामी लीग के नेताओं के साथ अत्याचार किया गया। अंतरिम सरकार ने हिंसा के लिए गठित न्यायिक जांच को रोक दिया।

मो. युनूस पर साधा निशाना हसीना ने अंतरिम सरकार के नेताओं के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि यह आंदोलन जन विद्रोही नहीं हुआ था, बल्कि सुनियोजित तरीके से चलाया गया अभियान था। उन्होंने कहा, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार रहे मो. युनूस ने खुद कहा था कि यह बहुत सोच- समझकर तैयार किया गया था।

मौतों के आंकड़ों पर संदेह हसीना के वर्चुअल संबोधन से पहले उनके बेटे सजीब जावेद ने 2024 के जुलाई-अगस्त में हुई हिंसा के दौरान मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र 1,400 मौतों की बात करता है, जबकि सरकार का आंकड़ा 800 से कुछ अधिक है। ये अतिरिक्त 600 लोग कौन हैं?