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शेख हसीना की सक्रियता से भारत असहज, बांग्लादेश चिंतित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शेख हसीना की सक्रियता से भारत असहज, बांग्लादेश चिंतित नई दिल्ली मदन जैड़ा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की राजनीतिक सक्रियता से भारत सरकार असहज महसूस कर रही है। ऐसे समय में जब भारत...

शेख हसीना की सक्रियता से भारत असहज, बांग्लादेश चिंतित

शेख हसीना की सक्रियता से भारत असहज, बांग्लादेश चिंतित नई दिल्ली मदन जैड़ा

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शेख हसीना की राजनीतिक सक्रियता

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की राजनीतिक सक्रियता से भारत सरकार असहज महसूस कर रही है। ऐसे समय में जब भारत कूटनीतिक चैनल से कोशिश कर रहा है कि हसीना के बांग्लादेश लौटने पर उनके खिलाफ अपनाई जाने वाली कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे, लेकिन लगातार उनकी मीडिया के जरिये सक्रियता से मुश्किल पैदा हो रही है क्योंकि बांग्लादेश इसके लिए भारत सरकार से सवाल कर रहा है।

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हालात का विकास

बांग्लादेश में हसीना सरकार के खिलाफ भडके विद्रोह के बाद दो साल पूर्व वे देश छोड़कर भारत आई थी और तब से किसी गुप्त स्थान पर रह रही हैं। बुधवार को वह वर्चुअल तरीके से विदेशी पत्रकार क्लब में वे एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगी। भारत पहुचने के बाद वे पहली बार वर्चुअल तरीके से ही सही, पहली बार लोगों से रूबरू होंगी। बता दें कि 5 अगस्त 2024 को ही वह भारत पहुंची थी।

बांग्लादेश की प्रतिक्रिया

इस बीच बांग्लादेश सरकार ने इस आयोजन पर सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने बयान दिया कि एक भगोडे राजनीतिक को भारत किस आधार पर ऐसी राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ भविष्य की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि इस प्रक्रिया पर कोई असर पड़े। इसलिए भारत को अपना रुख साफ करना चाहिए।

भारत का स्पष्टीकरण

इस बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने सिर्फ इतना कहा कि यह एक निजी कार्यक्रम है, इससे सरकार का कोई लेना-देना नही है।

बता दें कि यह सिर्फ पहली बार नही है। हसीना ने इधर कई इंटरव्यू दिये हैं जिसमें उन्होंने बांग्लादेश लौटने पर अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ भी हो, वे दिसंबर तक बांग्लादेश वापस लौटेंगी। उसके बाद बांग्लादेश सरकार ने कहा था कि आते ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई और इंटरव्यू देकर शेख हसीना बांग्लादेश की जनता समेत दुनिया के समक्ष अपना पक्ष रखेंगी। यह बात बांग्लादेश की सरकार को नागवार गुजर रही है।

भारत का रुख

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि इंटरव्यू की प्रक्रिया में सरकार की कोई भूमिका नही है। ईमेल के जरिये सीधे मीडिया उनसे संपर्क कर रहा है। इंटरव्यू देना या न देना उनका निर्णय है।

बांग्लादेश की नई सरकार ने उनके प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध भी किया है लेकिन अभी तक इसकी कानूनी प्रक्रिया आरंभ नही हुई है। भारत को लगता है कि यदि वे स्वयं वापस जाने का फैसला करती हैं तो फिर इसकी जरूरत नही रहेगी।

जानकारों का कहना है कि अपना पक्ष रखने से हसीना बांग्लादेश के लोगों की सहानुभूति बटोर सकती हैं। वे खुद लौटती हैं तो इससे भी उन्हें समर्थन मिल सकता है। जबकि बांग्लादेश की सरकार को आशंका यह है कि इससे कानून एवं व्यवस्था के समक्ष संकट उत्पन्न हो सकता है।

सामान्य प्रश्न

शेख हसीना ने भारत में कितनी बार वर्चुअल प्रेस वार्ता की है?
हसीना भारत पहुचने के बाद पहली बार वर्चुअल तरीके से प्रेस वार्ता संबोधित करेंगी।
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