चाहे कुछ भी हो बांग्लादेश जरूर जाऊंगी: शेख हसीना

भारत में निर्वासित बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वे बांग्लादेश लौटेंगी, भले ही उन्हें गिरफ्तारी या हत्या का सामना करना पड़े। उन्होंने विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई। हसीना ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से लोकतंत्र और न्याय के संघर्ष में समर्थन की अपील की।

भारत में निर्वासित जीवन बिता रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि वे जल्द बांग्लादेश लौटेंगी, भले ही उन्हें इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। यहां बुधवार को विदेशी पत्रकार क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में ऑडियो के जरिए मीडिया के सामने उन्होंने ये बात कही। शेख हसीना ने कहा कि वे बांग्लादेश के लोगों से प्यार करती है तथा उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए वापस अपने देश लौटेंगी। उन्होंने कहा कि वे जानती हैं कि बांग्लादेश लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उनकी हत्या भी की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद वे लौटेंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में ऐसा कई बार हुआ है जब वे बांग्लादेश लौटीं तो उन्हें इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश में हसीना सरकार के खिलाफ हुए उग्र विरोध प्रदर्शनों के बाद पांच अगस्त 2024 को वे देश छोड़कर भारत आ गईं थीं। तभी से किसी गुप्त स्थान पर रह रही हैं। कार्यक्रम में शेख हसीना से जुड़े कई लोगों ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से वर्चुअल माध्यम से शिकरत की।

विकास कार्यों का जिक्र करते हुए भावुक हुईं हसीना बातचीत के दौरान भावुक हुई हसीना ने अपने चार कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश के विकास के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। साथ ही यह भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने और उनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थीं। उन्होंने कहा, जुलाई-अगस्त 2024 में उनकी सरकार के खिलाफ हुआ आंदोलन शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन नहीं था। संगठित समूहों ने इस आंदोलन को एक हिंसक राजनीतिक हथियार में बदलने का काम किया।

जेलों से रिहा किए आतंकवादी हसीना ने आरोप लगाया कि जेलों से सभी आतंकवादी तथा अपराधी रिहा किये गये₹ इनसे टेलीविजन संस्थानों और अखबारों पर हमले कराये गये थे। उन्होंने कहा कि बंगलादेश में आवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं की हत्याओं तथा गिरफ्तारी का सिलसिला अभी भी जारी है। बांग्लादेश आज भी भय, आतंक, आर्थिक कठिनाइयों और असुरक्षा की गिरफ्त में है। उन्होंने अपनी पार्टी अवामी लीग से प्रतिबंध हटाने, राजनीतिक मुकदमे वापस लेने और कार्यकर्ताओं, नेताओं को रिहा करने की मांग भी की।

बांग्लादेश में डर का माहौल अंतरराष्ट्रीय समुदाय से शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों के लोकतंत्र और न्याय के संघर्ष में साथ खड़े होने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में घरों, कार्यस्थलों और शैक्षणिक परिसरों में डर प्रवेश कर चुका है, यह वह बांग्लादेश नहीं है जिसे हमने बनाया था। देश की जीडीपी गिर रही है। आतंकवाद बढ़ रहा है। अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है।

राजनीतिक हत्याओं को वैध बनाया कार्यक्रम में शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अगस्त 2024 से राजनीतिक हत्याओं को वैध बना दिया गया है। जॉय ने कहा कि वहां आईएसआई का दखल बढ़ चुका है। हिजबुल और अलकायदा के अड्डे बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्वी हिस्से में एक पाकिस्तान और खड़ा हो रहा है जिस पर भारत को भी चिंता करनी चाहिए।