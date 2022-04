शहबाज शरीफ के लिए दुआओं का दौर जारी, पैतृक गांव में 'चढ़दी कलां' के लिए हुई प्रार्थना

Pakistan Politics: पाकिस्तान में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार शहबाज के नामांकन दस्तावेज स्वीकार कर लिए गए हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शरीफ मुल्क के अगले वजीर-ए-आजम बन सकते हैं।

लाइव हिंदुस्तान,जाती उमरा Nisarg Dixit Mon, 11 Apr 2022 10:53 AM

