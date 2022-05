पीएम का भाषण कवर नहीं कर पाया PAK चैनल, 17 कर्मचारियों को दिखाया गया बाहर का रास्ता

यह सब तब हुआ था जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल ही में लाहौर दौरे पर थे। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री के भाषण को कवर ना करने का कारण यह बताया गया कि उन्नत किस्म का लैपटॉप नहीं है।

इस खबर को सुनें